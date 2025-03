LIVE TEXT. Donald Trump sustine primul discurs in fata Congressului din acest mandat. Presedintele SUA va face un anunt "important"

Presedintele Donald Trump va sustine in curand, in prima sesiune comuna a Congresului, primul sau discurs important de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidential.Acesta nu se numeste oficial "Starea Uniunii", un titlu rezervat discursului anual al presedintelui in fata Congresului. Cu toate acestea, este o oportunitate pentru Trump de a-si prezenta prioritatile mandatului.Anterior el a postat pe reteua de socializare Truth Social ca discursul va fi "important".Principalele ... citește toată știrea