LIVIU BRATESCU:"Marcel Ciolacu este responsabil pentru orice decizie a Guvernului, iar fuga de raspundere nu poate fi acceptata"

Senatorul PNL Liviu Bratescu sustine ca actul guvernarii nu trebuie afectat de "neajunsurile politice interne" din PSD, el adaugand ca, daca Marcel Ciolacu are probleme in partid, atunci sa le discute in interiorul PSD, relateaza News.ro.Liviu Bratescu a declarat, astazi, ca "piruetele politice" ale liderului PSD, Marcel Ciolacu, slabesc stabilitatea si soliditatea coalitiei guvernamentale, liberalul calificand ca fara sens afirmatiile pe care seful social-democrat le-a facut pe tema unei ... citeste toata stirea