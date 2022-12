Logic Computer va furniza MApN un sistem de protectie cibernetica

Logic Computer va furniza Ministerului Apararii Nationale (MApN) un sistem specializat de protectie cibernetica pentru suma 18,45 milioane de lei, fara TVA. Contractul a fost estimat la 17,15 milioane de lei, fara TVA.Sistemul va fi livrat in termen de 11 luni de la data atribuirii.Oferta Logic Computer are ca tert sustinator financiar Network One Distribution si tert sustinator tehnic S&T Romania.La procedura s-au inscris si Atos Convergence Creators (cu subcontractant Atos IT Solutions and ... citeste toata stirea