Logicom primeste o infuzie de 6 milioane de euro

Actionarii Logicom Information Technology Distribution, furnizor de solutii IT Cisco Systems, Intel, Microsoft, HP, subsidiara in Romania a grupului de companii Logicom Public inregistrat in Cipru, au semnat majorarea capitalului social cu 29,81 milioane de lei (6 milioane de euro), la 40,07 milioane de lei, prin aport in numerar.Urmareste-ne si pe Google News In urma operatiunii, Logicom Public Limited (Cipru) detine peste 99,99% din actiunile companiei, iar Varnavas Irinarchos - 0,0001%. ... citește toată știrea