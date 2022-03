Loteria Romana, ignorata de furnizorii de trotinete electrice

Compania Nationala Loteria Romana (CNLR) nu a primit nicio oferta in procesul de consultare a pietei initiat pentru demararea unei licitatii prin care institutia doreste sa achizitioneze in cursul acestui an un numar de 100 de trotinete electrice. Planul este ca acestea sa fie fi acordate ca premii ale unui viitor produs loteristic.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit Insider"Loteria Romana a demerat procesul de achizitie a 100 de trotinete ... citeste toata stirea