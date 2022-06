Loteria Romana scapa, definitiv, de amenda Concurentei in dosarul video-loteriei

Loteria Romana a castigat definitiv in dosarul privind contestarea unei amenzi de 9,02 milioane de lei aplicata de Consiliul Concurentei in decembrie 2013. Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea de recurs a Consiliului Concurentei impotriva unei hotarari a Curtii de Apel Bucuresti, care a anulat sanctiunea in 2020.Amenda a fost aplicata atunci cu argumentul ca Loteria Romana si alte trei companii ar fi realizat o intelegere privind implementarea programului video-loterie ... citeste toata stirea