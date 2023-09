Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat marti ca poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping in tenis (TADP).aEuroZHalep, 31 de ani, dubla campioana de Grand Slam, a fost acuzata de doua incalcari separate ale TADP. Prima se referea la un rezultat analitic negativ (AAF) pentru substanta interzisa roxadustat la US Open in 2022, ... citeste toata stirea