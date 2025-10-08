Editeaza

Lovitura pentru Marea Britanie. Industria siderurgica britanica se afla in pragul celui mai mare colaps din istorie dupa decizia UE de reducere a cotei tarifare, dar si de a dubla tarifele la 50% pentru importurile de otel. Londra cauta acum solutii

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:36
6 citiri
Uniunea Europeana a anuntat marti o masura drastica pentru protejarea propriului sector siderurgic si anume reducerea cu 47% a cotelor tarifare pentru importurile de otel fata de nivelul din 2024. Astfel, producatorii de otel pot exporta fara taxe pe piata europeana in limita a 18,3 milioane de tone pe an.
Totodata, UE va dubla tarifele de la 25% la 50% pentru importurile care depasesc aceste cote. Comisia Europeana a justificat decizia prin nevoia de a sprijini locurile de munca din industrie ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Alegeri cruciale in Cehia: Andrej Babis, care are in Romania afaceri de peste 200 mil. euro, este din nou principalul favorit si ar putea reveni din nou la putere. Daca va castiga, el promite ca nationalizeaza producatorul de energie CEZ
Cehia voteaza in zilele de 3 si 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miza ...
ZERO! Dat afara de FCSB dupa trei meciuri, a patit-o mai rau in alta tara
Stipe Vucur (33 de ani) a semnat cu FCSB in iulie 2021, in urma unui transfer de la Hallescher. Gigi ...
Bolojan: Nu ma surprinde ceva anume in administratia centrala
Premierul Ilie Bolojan constata ca in administratia centrala e si minciuna, e si risipa, el admitand ...
ActualitateBusinessSportLife Show