Lucian Bode: "Am reusit, la finalul primei etape, sa depunem liste complete in peste 95% din unitatile administrativ-teritoriale din Romania"

Secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat, la evenimentul de vineri de lansare a candidatilor liberali pentru judetul Bistrita-Nasaud, ca este pentru prima oara in 34 de ani de democratie cand PNL reuseste sa liste complete in peste 95% din unitatile administrativ-teritoriale din Romania. "In 2020 am reusit sa schimbam paradigma, sa trecem de la o economie bazata pe consum, la o economie bazata pe investitii. Si acest lucru s-a vazut in anii 2021, 2022, 2023 si se vede si astazi", a ... citește toată știrea