Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca decizia de blocare a aderarii Romaniei la Spatiul Schengen a fost "nedreapta, dezamagitoare si neprincipiala", dar ca "trebuie sa depasim emotia momentului *8 decembrie 2022*, e nevoie sa actionam constructiv si in spiritul valorilor europene", potrivit news.ro.El subliniaza: "Avem determinarea de a coopera strans si suntem foarte hotarati sa ajungem la o solutie in cursul acestui an. Este in interesul Romaniei si Austriei sa discutam despre ceea ce ... citeste toata stirea