Lucian Bode: "Nu vorbele mestesugite si zambetul te recomanda sa imbraci haina prezidentiala"

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, critica modul in care se desfasoara campania electorala. "Isteria politica practicata de unii de la stanga la dreapta are scop electoral si agitator, informeaza news.ro.Masurile propuse in programele prezidentiale si de guvernare nu mai conteaza, pentru ca cine tipa mai tare are si dreptate"; afirma Bode, la o reuniune a liberalilor care se desfasoara duminica, la Cluj. El ironizeaza competitorii electorali spunand.: "Nu vorbele mestesugite si zambetul ... citește toată știrea