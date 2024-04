Lucian Bode: "PNL va da presedintele Romaniei, in persoana domnului Nicolae Ciuca"

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, se arata increzator ca "Partidul National Liberal va da presedintele Romaniei in persoana domnului Nicolae Ciuca". El afirma ca liberalii intra in campania electorala "cu multa speranta". "Sansele sunt de partea noastra", sustine Bode, adaugand: "Pentru noi, PNL inseamna PNL la guvernare si dupa 2024", relateaza News.ro."In perioada guvernarilor liberale am avut rezultate pe care nu le-a avut niciun partid de la aderarea noastra la Uniunea Europeana. Am ... citește toată știrea