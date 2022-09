LUCIAN BODE: "Romania garanteaza securitatea a 2.070 de kilometri de frontiera externa a Uniunii Europene"

Ministrul roman de Interne, Lucian Bode a declarat intr-un interviu acordat EFE, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Spania, ca obiectivul primordial al Romaniei este intrarea in spatiul Schengen, dupa ce a petrecut mai bine de unsprezece ani respectand cerintele impuse, suferind "pierderi incomensurabile" din cauza indeciziei si vetourile diferitelor tari ale UE, conform News.ro.El a aratat ca Romania garanteaza securitatea a 2.070 de kilometri de frontiera externa a Uniunii ... citeste toata stirea