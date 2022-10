Lucian Isac, Estinvest: Ce-ar fi daca din cele 300.000 de gospodarii care sunt clienti Hidroelectrica macar un membru al familiei ar deveni investitor in IPO?

Listarea Hidroelectrica stabileste premisele pentru sporirea lichiditatii pe Bursa de la Bucuresti, inclusiv prin atragerea unui nou val de investitori de retail, a explicat Lucian Isac, CEO al Estinvest, in cadrul conferintei ZF Piata de Capital."La voi in ziar am vazut ca sunt 300.000 de case clienti ai Hidroelectrica. Ce-ar fi daca din cele 300.000 de case doar unul dintre membrii familiei ar deveni investitor in IPO-ul care urmeaza sa vina? Ar reprezenta 300.000 de potentiali investitori ... citeste toata stirea