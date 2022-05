LUCIAN ROMASCANU:''Romania trebuie sa devina membru cu drepturi depline in Schengen''

Romania trebuie sa devina membru cu drepturi depline in spatiul Schengen, pentru ca a indeplinit de mult conditiile tehnice in acest sens, a subliniat, astazi, ministrul Culturii, Lucian Romascanu, la o conferinta organizata cu prilejul Zilei Europei, conform Agerpres."E nevoie de tot lobby-ul si de toata sustinerea si a familiei noastre politice si nu numai ca Romania sa fie membru cu drepturi depline in Schengen. Am indeplinit de cand lumea conditiile tehnice. Ne lovim de mici chestii ... citeste toata stirea