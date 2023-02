Lucratorul cultural profesionist va avea statut

Oamenii care activeaza in domeniul cultural au parte de o surpriza dinspre autoritati. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat ca statutul lucratorului cultural profesionist, un act normativ care reglementeaza domeniul, va intra in dezbatere publica incepand de ieri. Potrivit minustrului: "Cred ca zona culturala il asteapta. Noi am inceput, in mandatul meu anterior, consultari pentru a lucra pe un statut al lucratorului cultural al artistului, care sa vina la nivelul anului 2023. Iata ... citeste toata stirea