Ludovic Orban: Am convingerea ca foarte multi clujeni vor privi cu atentie candidatura mea si ma vor sprijini

Candidatul la presedintie al Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca a ales in mod special ca primul sau eveniment de campanie electorala sa aiba loc la Cluj-Napoca si ca este convins ca el va fi sprijinit in demersul sau de catre clujeni, conform Agerpres."Astazi este prima zi de campanie si vreau sa se noteze faptul ca in prima zi de campanie sunt prezent in Cluj-Napoca. Nu sunt prezent intamplator (...), fiindca printre orasele, localitatile care au o influenta ... citește toată știrea