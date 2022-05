Ludovic Orban anunta Congresul partidului Forta Dreptei, in luna martie sau aprilie anul viitor

Ludovic Orban a anuntat, luni, dupa primul Consiliu Nationa al Fortei Dreptei, ca Congresul partidului va avea loc in luna martie sau aprilie anul viitor, dupa finalizarea alegerilor in organizatiile judetene, informeaza news.ro.Liderul Forta Dreptei a mai spus partidul va apara cota unica si va respinge categoric orice tentativa de afectare a cotei unice de impozitare.Liderul Forta Dreptei a anuntat ca formatiunea are deja jumatate din organizatiile judetene si de sector constituite si ca in ... citeste toata stirea