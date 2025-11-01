Editeaza

Ludovic Orban, consilier prezidential, considera drept "stranie" decizia PSD de a-l chema in plen pe premier

Consilierul prezidential Ludovic Orban sustine ca premierul Ilie Bolojan va merge in Parlament pentru a da curs convocarii formulate de PSD, dar ca nu stie daca se va intampla luni sau marti, ci atunci cand programul premierului ii va permite.
Ludovic Orban considera drept stranie convocarea PSD, mai ales ca vine din partea unuia dintre partidele care fac parte din coalitia de guvernare.
"Chiar daca este stranie aceasta chemare in Parlament, facuta de un partid din cadrul coalitiei, partid care

