LUDOVIC ORBAN:"Daca sunt exploatate eficient resursele, Romania nu are nevoie de gaz rusesc"

Liderul Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, considera ca Romania nu are nevoie de gaz rusesc in sezonul cald daca sunt exploatate eficient resursele proprii, o problema fiind in schimb in Germania, unde ar fi afectata industria petrochimica ce asigura milioane de locuri de munca, informeaza Agerpres."Incepe sezonul cald si dependenta de gaz se va reduce foarte mult pentru toate tarile europene, iar pentru Romania, in sezonul cald, noi nu avem nevoie de gaz rusesc daca ne ... citeste toata stirea