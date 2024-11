Ludovic Orban: "Este nevoie de o reforma profunda"

Candidatul Aliantei Fortelor de Dreapta la alegerile prezidentiale, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Ploiesti, ca Romania are nevoie de o "reforma profunda" care sa "deranjeze cuiburile de viespi" si sa instaureze o democratie autentica, informeaza Agerpres."Am intrat in competitia prezidentiala pentru ca sunt convins ca ceea ce propun eu romanilor este total diferit fata de ceea ce propun ceilalti candidati. Toti ceilalti candidati sunt candidati ai sistemului. (...) In Romania e nevoie, ... citește toată știrea