Ludovic Orban: Orice candidat al coalitiei va fi garantat Iohannis si Ciolacu, va pierde alegerile

Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat despre sustinerea candidaturii lui Crin Antonescu in coalitia de guvernare, ca nu se poate face asa, taca-paca, dupa o discutie in coalitie, la o cafea, el aratand ca nici in forurile PNL nici in cele ale PSD nu a fost validata aceasta candidatura, transmite news.ro. El a precizat ca orice candidat al actualei coalitii va fi garantat Iohannis si Ciolacu si va pierde la prezidentiale, pentru ca exista un grad de respingere profund in