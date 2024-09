Ludovic Orban si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale

Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, si-a anuntat, luni, candidatura la alegerile prezidentiale din acest an, urmand sa reprezinte alianta politica formata din PMP si Forta Dreptei, relateaza Agerpres."Astazi ii anunt pe cetatenii Romaniei ca am luat decizia de a intra in competitia pentru alegerea presedintelui Romaniei. Am luat decizia de a candida la functia de presedinte pentru ca o consider o obligatie morala pe care o am fata de cetatenii romani si un gest de responsabilitate fata ... citește toată știrea