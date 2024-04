Ludovic Orban: "Solutia pentru Primaria Constanta este evident candidatul ADU, Stelian Ion"

Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat astazi, la Constanta, ca Alianta Dreapta Unita (ADU) - Forta Dreptei, USR si PMP - reprezinta alternativa "democratica, profesionista si onesta" la "mizeria" care se afla in prezent in fruntea statului roman, potrivit Agerpres.Conform lui Orban, in jurul nucleului ADU se pot aduna toti nemultumitii de felul in care fac politica si conduc tara PSD si PNL."Am reusit sa incheiem negocierile pentru alegerile locale in cadrul Aliantei Dreapta ... citește toată știrea