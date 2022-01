Ludovic Orban spune ca nu a fost implicat in achizitiile facute de UNIFARM sau de ONAC in perioada pandemiei

Fostul premier Ludovic Orban sustine ca nu a fost implicat in achizitiile facute de compania UNIFARM sau de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) in perioada pandemiei, amintind ca nu el sau Ministerul Finantelor din perioada guvernului condus de el au facut numiri la conducerile celor doua institutii, informeaza news.ro.Totodata, Orban mai spune ca nu a fost solicitat sa se prezinte la DNA si ca nici nu ar fi motive, in opinia sa, sa fie chemat pentru a da explicatii cu ... citeste toata stirea