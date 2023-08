Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a crescut la de 5 ori subventia, valoarea creditarii pe care fermierii o pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA)."In urma discutiilor cu fermierii si a consultarilor cu reprezentantii mediului bancar, am majorat valoarea creditelor garantate de stat pe care fermierii le pot solicita in baza adeverintelor eliberate de APIA. Astfel, *Programul de 3 ori subventia* ... citeste toata stirea