Ministerul Afacerilor Externe anunta, duminica seara, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara cu un zbor operat de o companie privata."In continuarea precizarilor de presa referitoare la deteriorarea situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, MAE informeaza ca Celula de Criza, care isi desfasoara activitatea in Centrala MAE, in coordonare cu Ambasada Romaniei de la Tel Aviv si Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, a continuat demersurile pentru ... citeste toata stirea