Alti 115 romani aflati in Israel au revenit, duminica, in tara, cu un avion al unei companii private, informeaza MAE.Dupa "deteriorarea situatiei de securitate" din Israel si Fasia Gaza, MAE informeaza ca Celula de Criza, care isi desfasoara activitatea in Centrala MAE, in coordonare cu Ambasada Romaniei de la Tel Aviv si Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, a continuat demersurile pentru identificarea si a altor posibilitati de repatriere a romanilor si a grupurilor de pelerini ... citeste toata stirea