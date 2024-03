MAE descurajeaza participarea cetatenilor romani la monitorizarea alegerilor din Federatia Rusa

Ruptura dintre Rusia si o mare parte din lumea civilizata este totala. Nici tara noastra nu face exceptie. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca nu recunoaste legitimitatea alegerilor prezidentiale organizate de autoritatile ruse in regiunile Donetk, Luhansk, Zaporojia, Herson, Republica Autonoma Crimeea si orasul Sevastopol. Conform MAE: "In perioada 15 - 17 martie 2024, au loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa. Autoritatile ruse au anuntat organizarea scrutinului si in teritoriile ... citește toată știrea