MAE:"Este regretabil ca legea minoritatilor a fost adoptata de Parlamentul ucrainean fara consultarea Comisiei de la Venetia"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) considera "regretabil" faptul ca legea privind minoritatile nationale din Ucraina a fost adoptata in absenta unei noi consultari a Comisiei de la Venetia, "a carei opinie ar fi contribuit in mod cert la asigurarea unui text cuprinzator si clar din perspectiva standardelor juridice europene in materie, inclusiv prin verificarea modului in care recomandarile sale anterioare sunt reflectate in textul normativ", potrivit Agerpres."De asemenea, este regretabil ... citeste toata stirea