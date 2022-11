MAE respinge afirmatiile lui Putin potrivit carora Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a respins sambata afirmatiile exprimate de presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale, "care induc in mod fals" ideea ca Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina, potrivit Agerpres."Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge asertiunile exprimate de presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale, care induc in mod fals ideea ca Romania ar avea ... citeste toata stirea