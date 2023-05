Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu i-a primit, vineri, pe reprezentantii Grupului ambasadorilor si sefilor de misiune africani acreditati la Bucuresti, in contextul evenimentelor dedicate marcarii Zilei Africii, sarbatorita la 25 mai, si care se desfasoara in acest an la nivel international sub motto-ul "Accelerarea implementarii Acordului african continental de liber-schimb". De asemenea, MAE a salutat faptul ca autoritatile din Africa de Sud au decis includerea Romaniei, alaturi de ... citeste toata stirea