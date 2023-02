Mai are Romania industrie? In 2022 consumul de gaze s-a prabusit cu 16%, cel mai mic nivel din ultimele decenii. Cererea de energie a scazut cu 8%, ca in criza din 2009. Companiile nu au mai avut bani pentru facturi

Cererea nationala de gaze naturale s-a prabusit anul trecut cu 16%, cel mai mic nivel din ultimele doua decenii, ca urmare a preturilor ridicate si a vremii calde, se arata in raportul pentru anul 2022 publicat in aceasta dimineata de OMV Petrom. Mai departe, consumul national de energie a fost cu 8% mai mic comparativ cu 2021, in timp ce productia nationala a scazut cu 6% fata de 2021."Romania a fost importator net de electricitate atat in 2022, cat si in 2021", se mai arata in raportul OMV ... citeste toata stirea