Maia Sandu discuta, la Bucuresti, despre furnizarea de energie pe axa Bucuresti-Chisinau

Criza energetica reprezinta o preocupare majora pentru toti presedintii si premierii europeni. Se cauta solutii, se fac proiecte se incearca noi colaborari. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine astazi in vizita oficiala in Romania, agenda avand cateva puncte de lucru foarte clare. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, aceasta va fi primita de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, de la ora 13.15. Ultima vizita oficiala a Maiei Sandu in tara noastra a ... citeste toata stirea