MAIA SANDU: "Vom munci in continuare pentru a avea o tara libera si prospera"

Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirma, la implinirea a doi ani de mandat, ca, alaturi de cetatenii moldoveni, va munci in continuare pentru a avea o tara libera si prospera, informeaza News.ro.Presedintele Republicii Molodva implineste astazi doi ani de cand a fost investita in functie."Le multumesc tuturor cetatenilor nostri care, in acesti doi ani, au pus umarul pentru a face din Moldova un loc mai bun. Vom munci in continuare pentru a avea o tara libera si prospera. Vom reusi ... citeste toata stirea