Majorarea pensiilor reprezinta un obiectiv principal al coalitiei de guvernare, a declarat ieri premierul Marcel Ciolacu la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, eveniment care s-a desfasurat la Bucuresti.Marcel Ciolacu a spus: "Am vazut ca exista o discutie aprinsa pe legea pensiilor, daca este sau nu sustenabila atat anul acesta, anul viitor, in anii viitori. Doamnelor si domnilor, eu n-am prins niciun bunic in viata si acum nu mai am parinti in viata. Daca dumneavoastra ... citeste toata stirea