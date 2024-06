Manea, eMAG: Vom investi 900 milioane de lei, afacerile vor creste cu pana la 15%, negociem preluarea unor companii, cumparam curierul Sprinter din Ungaria

Grupul eMAG a finalizat planul de investitii de 3,2 miliarde de lei pe trei ani, lansat in 2021, care a consolidat prezenta in Romania, Bulgaria, Ungaria si Grecia, a deschis verticale noi de business si a extins gama de produse. Datorita acestor investitii, in anul fiscal 2023, incheiat in luna martie 2024, clientii au efectuat de 2,6 ori mai multe fata de acum patru ani, inaintea demararii planului de investitii, potrivit datelor grupului.La nivelul anului 2023, eMAG Romania (eMAG.ro si eMAG. ... citește toată știrea