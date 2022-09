MANFRED WEBER: "Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen"

Presedintele formatiunii paneuropene Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat astazi, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de Consiliul UE, noteaza Agerpres."Unul dintre principalele mesaje pe care l-am transmis este ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen", a spus Weber, potrivit ... citeste toata stirea