Manifestatie de sustinere a lui Calin Georgescu, in Parcul Tineretului din Capitala

Actualizare- Manifestantii din Parcul Tineretului au plecat in mars spre Piata VictorieiManifestantii din Parcul Tineretului au plecat in mars spre Piata Victoriei, vineri, dupa ce s-au prins in Hora Unirii alaturi de Calin Georgescu si sotia acestuia, Cristela Georgescu, potrivit news.ro.Acestia au trecut peste gardurile puse de catre jandarmi si au blocat bulevardul Tineretului, la ora transmiterii acestei stiri, fiind in dreptul Pasajului de la Piata Unirii si indreptandu-se spre Piata ... citește toată știrea