MARCEL BOLOS: "Avem la dispozitie 46 de miliarde euro, pana in 2029 ca sa investim si sa continuam proiectele de investitii"

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca Romania are la dispozitie, incepand cu anul viitor, suma de 46 miliarde euro pana in anul 2029 pentru investitii si continuare proiectelor de investitii, informeaza News.ro."Intr-adevar, vestea cea buna este ca incepand cu luna ianuarie 2023 avem toate cele 16 programe operationale din Politica de Coeziune aprobate. Aceasta inseamna ca avem la dispozitie 46 de miliarde euro, pana in 2029, pentru ca sa investim si sa ... citeste toata stirea