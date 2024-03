Marcel Bolos, despre decizia in cazul Rosia Montana: Avocatii mi-au spus ca sansele noastre sunt minime si ca ar fi o minune daca am castiga. Iata ca minunea s-a intamplat si tara a scapat de un mare necaz / Speculatiile, o forma de rautate

Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata despre decizia in cazul Rosia Montana, ca avocatii i-au spus ca sansele noastre sunt minime si ca ar fi o minune daca am castiga. "Iata ca minunea s-a intamplat si tara a scapat de un mare necaz", a mai comentat Bolos, el criticand speculatiile care au aparut in spatiul public si care sunt "o forma de rautate" si trebuie sa fie mai temperate. Marcel Bolos a dat asigurari ca Ministerul Finantelor a aparat interesul public al Romaniei, asa ... citește toată știrea