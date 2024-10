Marcel Bolos: "Dezvoltarea regionala este esentiala pentru coeziunea Romaniei"

Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, luni seara, ca dezvoltarea regionala este esentiala pentru coeziunea Romaniei, de aceea la rectificarea bugetara nu s-au taiat bani de la investitii, ba, din contra, fondurile s-au suplimentat, informeaza news.ro."Este prima data cand am schimbat perspectiva asupra cresterii economice si am pus accentul pe investitii", a transmis ministrul, precizand ca suma pentru acest domeniu depaseste 125 miliarde lei in 2024."Ca de fiecare data, o placere sa ... citește toată știrea