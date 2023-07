Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a afirmat, ieri ca exclude depasirea unui deficit de 5% din PIB, in conditiile in care coalitia de guvernare PSD-PNL pregateste mai multe masuri fiscale pentru a incerca sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 4,4% din PIB stabilita cu Comisia Europeana pentru anul 2023.Referitor la veniturile bugetare necesare pentru a ne incadra in tinta de deficit, fara sa pierdem fondurile europene, Marcel Bolos a precizat ca fiecare dintre masurile fiscale ... citeste toata stirea