MARCEL BOLOS:"In toamna intentionam sa deschidem renegocierea PNRR"

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri, despre renegocierea PNRR pe pensii, ca in aceasta vara de foc, in lunile iulie si august, pregatesc strategia de negociere, informeaza news.ro.In toamna intentionam sa deschidem renegocierea, depinde de mandatul pe care il primim de la coalitie, a mai spus ministrul."Noi in aceasta vara de foc, as putea sa spun, in lunile iulie si august, ne pregatim strategia de negociere. Pachetul de masuri cu care va fi ... citeste toata stirea