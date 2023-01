MARCEL BOLOS:"MIPE are contracte de finantare de peste 200 de milioane de euro pentru cheltuielile cu dezinfectantii din scoli"

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca ministerul pe care il conduce are contracte de finantare de peste 200 de milioane de euro pentru tot ceea ce inseamna cheltuielile necesare cu mastile, cu dezinfectatii, in unitatile de invatamant, potrivit News.ro.Marcel Bolos a fost intrebat, astazi, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare."Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de ... citeste toata stirea