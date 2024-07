Marcel Bolos: Noua scanere de marfuri vor si functionale pana la finalul anului

Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, martis eara, ca noua scanere de marfuri vor si functionale pana la finalul anului, conform news.ro."Am avut astazi o sedinta de lucru cu echipa Autoritatea Vamala Romana, in care am discutat despre stadiul celor mai importante proiecte la care lucram pentru combaterea contrabandei si evaziunii fiscale", anunta, marti seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.In ceea ce priveste operationalizarea scanerelor, ministrul afirma ca proiectul este in ... citește toată știrea