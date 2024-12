Marcel Ciolacu a prezentat un bilant pozitiv al guvernarii; din datele prezentate a omis cresterea deficitului bugetar

Bilantul propriei guvernari este unul pozitiv a sustinut ieri premierul Marcel Ciolacu, la finalul sedintei de guvern, in cadrul unei declaratii de presa in care a prezentat principalele realizari ale mandatului sau. Din pacate, din situatia prezentata de Marcel Ciolacu a lipsit orice referire la majorarea in ultimele 18 luni a deficitului bugetar (care la finalul lunii octombrie 2024 se situa la 6,19% din Produsul Intern Brut), care pune presiune mare asupra situatiei fiscale si ... citește toată știrea