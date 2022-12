MARCEL CIOLACU: "Aderarea Romaniei la Schengen ar intari Europa, nu ar slabi-o"

Nu e deloc drept ca Romania sa sufere de pe urma neputintei autoritatilor austriece si, mai ales, a retoricii mincinoase a mebrilor guvernului de la Viena, care au prezentat public date ce nu sunt acoperite de realitate cu privire la o asa-zisa ruta prin Romania a migratiei, afirma, Marcel Ciolacu, presedintele PSD, intr-u articol publicat, ieri, de Politico.eu."Un spatiu Schengen in crestere poate unifica si mai mult Europa, in practica si in sens simbolic, poate avansa democratia, poate ... citeste toata stirea