Marcel Ciolacu: "Alegerile prezidentiale vor fi organizate in septembrie, asa cum s-a decis in coalitie"

Alegerile prezidentiale vor fi organizate in luna septembrie, asa cum a stabilit in urma cu patru luni coalitia de guvernare, a declarat la Sambata de Sus, vineri, premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, care a respins orice renegociere a calendarului electoral afirmand ca "smecheria se opreste la poarta Palatului Victoria".Marcel Ciolacu a precizat: "E evident ca alegerile prezidentiale sunt in septembrie, asa cum am decis in coalitie si cum e corect fata de toate partidele. Stiti ca am ... citește toată știrea