Marcel Ciolacu: Am incercat sa fac tot ce mi-a stat in putinta pentru a pune lucrurile in ordine

Premierul Marcel Ciolacu a transmis in mesajul de la finalul anului, ca a incercat sa faca tot ce a putut "pentru a pune lucrurile in ordine", adaugand ca 2024 a fost plin de provocari si amintind de reusite precum intrarea completa in Spatiul Schengen, scrie news.ro. "Stiu ca pe multi dintre voi v-am dezamagit", a aratat Ciolacu."2024 nu a fost un an usor, dimpotriva - a fost un an plin de provocari. Un an in care de fiecare data cand credeam ca am mai rezolvat o problema aparea alta, la fel ... citește toată știrea